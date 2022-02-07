* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 7 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, нападения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на шиитские мечети продолжаются. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) написал 6 февраля в Твиттере, что атаки террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном проводились в крупных городах Афганистана, передаёт информационное агентство «Шафакна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«В целом количество инцидентов в сфере безопасности в Афганистане ниже, чем при бывшем афганском правительстве», — говорится в сообщении.

В начале правления режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за смертоносное нападение на аэропорт Кабула. Группировка также совершила нападения на шиитские мечети в провинциях Кандагар и Кундуз.