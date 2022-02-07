Москва, 7 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Россия готова рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

По его словам, что касается российских перспективных систем, то засчитываться по действующему ДСНВ будут те из них, которые подпадают в согласованную сферу его охвата — это межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлые бомбардировщики.

«Российские эксперты в перспективном плане готовы рассматривать возможность распространения принципов и механизмов контроля на интересующие обе стороны системы, способные решать стратегические задачи. Но строго и исключительно на основе взаимности», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выходом из различных международных договоров США создали неблагоприятный фон для продолжения переговоров по ограничению стратегических вооружений.

Читайте также: Медведев: США затруднили переговоры по стратегическим вооружениям