Москва, , 10:30 — REGNUM В России на домене МСП. РФ запущена Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства. Она позволит предпринимателям получить наиболее востребованные для развития бизнеса государственные и коммерческие сервисы и услуги. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

На данный момент доступно 11 онлайн сервисов-помощников, необходимых для открытия и ведения бизнеса. К концу года их будет более 15. Перечень сервисов определили сами предприниматели, которые участвовали в разработке и тестировании платформы. В настоящее время она работает в тестовом режиме, пояснили разработчики.

По их словам, при регистрации пользователя в личном кабинете Цифровая платформа автоматически проведет расчет рейтинга бизнеса на основе данных ФНС, Центробанка и других официальных источников. Юридическому лицу уже доступно 35 показателей, ИП будет показано 15 параметров, в том числе информация о стоп-факторах. Это поможет предпринимателю понять, как его видит государство.

Например, можно будет увидеть, есть ли налоговая задолженность по данным ФСПП, были ли нарушены условия использования ранее предоставленной поддержки. Если предприниматель захочет пройти полную диагностику, то он через платформу подает заявку, не обращаясь лично в центр «Мой бизнес» своего региона, и получает оценку уже по 44 показателям, этот функционал будет доступен в середине февраля. По итогам анализа будут предлагаться меры поддержки, их перечень будет постоянно расширяться.

Также на платформе запущен уникальный сервис подачи заявки на кредит на сумму до 10 млн рублей одновременно в несколько банков. Сейчас на платформе восемь банков-партнеров: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, «ДОМ.РФ», НИКОбанк, МСП Банк, Банк «Кузнецкий», Генбанк. Их количество будет увеличиваться по запросу кредитных организаций и пользователей. К концу года будет не менее 15 банков.

Для экономии времени и удобства создан конструктор документов, где собраны самые востребованные типовые шаблоны: 70 — для юрлиц и 35 — для физлиц. Также в помощь предпринимателям — законодательный дайджест, в котором простым языком разъясняются важные изменения в нормативно-правовой базе.

«За каждым сервисом стоит запрос от представителей бизнеса по оптимизации предпринимательской деятельности. Благодаря переводу в «цифру» упрощаются и ускоряются бизнес-процессы, а значит бизнесу получить поддержку становится проще и быстрее. И теперь можно, например, зарегистрировать свое дело онлайн или подать заявки на привлечение финансирования сразу в несколько банков. Что важно, на одном ресурсе будут собраны и региональные меры поддержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В отдельный блок выделены региональные меры поддержки, которые можно получить онлайн. Сейчас на Цифровой платформе представлены 37 сервисов и услуг из 10 регионов. Пока региональные меры поддержки доступны предпринимателям, чей бизнес зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Алтайском и Пермском краях, а также в Республике Бурятия. Остальные субъекты будут подключены к платформе в этом году.

Кроме того, для предпринимателей создан сервис по бизнес-обучению. В личном кабинете доступна экспресс-проверка компетенций в виде тестирования, с помощью которой можно определить уровень профессиональных и личностных навыков, а после — получить персональные рекомендации их развитию.

«На мой взгляд, крайне важно оцифровать все взаимодействие с МСП, чтобы все данные концентрировались в одном месте. Это позволит не только упростить и повысить эффективность взаимодействия бизнеса с государством, но и вовремя выявлять и устранять неэффективности в работе, которые в свою очередь станут новой точкой роста. Мы уже организовали открытый продуктивный диалог бизнеса и государства и продолжаем реагировать на ключевые задачи и вызовы, которые стоят перед предпринимателями в стране», — сказал основатель YouDo.com Алексей Гидирим.

Для начинающих предпринимателей за одну минуту Цифровая платформа поможет определить оптимальную правовую форму и налоговый режим."По итогам 2021 г. мы видим, что система предоставления мер поддержки субъектам МСП развивается и совершенствуется», — отмечал в конце 2021 года на сайте ОНФ заместитель руководителя исполкома Народного фронта Арсений Беленький.

Как сообщало ИА REGNUM, цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Эксперимент реализуется до 1 февраля 2025 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Полученный опыт будет проанализирован и масштабирован.