Джакарта, 7 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Правительство Индонезии официально ввело новые ограничения по коронавирус для районов Джакарты, Богора, Депока, Тангеранга, Бекаси, Джокьякарты, Бали и Бандунга, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Продовольственные киоски, магазины и рестораны теперь будут открыты до 21:00.

Кроме того, в кинотеатры разрешен вход для детей 12 лет, если они получили первую инъекцию вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии, индонезийская вакцина против коронавируса получит разрешение на экстренное использование вакцины в середине июля 2022 года.