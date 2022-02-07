Пекин, 7 февраля 2022, 10:28 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Пекине с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«Официальная встреча лидеров двух стран состоялась в столичном Доме Всекитайского собрания народных представителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.
«С глубоким удовлетворением отмечен современный уровень межгосударственных отношений, основанных на принципах добрососедства, взаимного уважения и обоюдной выгоды», — говорится в сообщении.
Было отмечено, что регулярные контакты на высшем уровне способствовали активизации двусторонних связей.
«Президент Узбекистана сердечно поздравил руководство и дружественный народ Китая с грандиозным открытием Олимпийских игр, которое продемонстрировало колоссальные успехи и достижения современного Китая», — говорится в сообщении.