Пекин, 7 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Пекине с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«Официальная встреча лидеров двух стран состоялась в столичном Доме Всекитайского собрания народных представителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

«С глубоким удовлетворением отмечен современный уровень межгосударственных отношений, основанных на принципах добрососедства, взаимного уважения и обоюдной выгоды», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что регулярные контакты на высшем уровне способствовали активизации двусторонних связей.

«Президент Узбекистана сердечно поздравил руководство и дружественный народ Китая с грандиозным открытием Олимпийских игр, которое продемонстрировало колоссальные успехи и достижения современного Китая», — говорится в сообщении.