Переговоры Путина с Макроном – все новости
Нормализация международной ситуации невозможна без диалога с Россией. Об этом 6 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Читайте подробнее: Макрон заявил о невозможности нормализовать ситуацию без диалога с РФ
Ситуацию вокруг Украины обсудили в телефонном разговоре президент США Джозеф Байден и глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом 7 февраля сказано в сообщении, распространённом пресс-службой Белого дома. Напомним, что сегодня Эммануэль Макрон прибудет в Москву, где будет обсуждать Украину с Владимиром Путиным.
Читайте полностью: Байден и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Москву планирует заключить с президентом России Владимиром Путиным мирное соглашение по вопросу «вторжения» на Украину. Однако такая «миссия миротворца» может оказаться рискованной, считают авторы статьи, опубликованной изданием Politico.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая запланирована на 7 февраля, сообщили в Елисейском дворце.
Читайте полностью: Макрон переговорил с Байденом перед поездкой в Москву
Президент России Владимир Путин 7 февраля проведет встречу в Кремле со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы европейской безопасности и ситуацию на границе Украины с Россией и Белоруссией.
Читайте далее: Накануне поездки в Москву и Киев Макрон связался с премьером Эстонии
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона начнутся в районе 17:00. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вечер посвящён визиту президента Франции Макрона. Мы ожидаем, что в районе пяти вечера начнётся беседа Путина и Макрона, которая продолжится за рабочим обедом и финализируется далее совместной пресс-конференцией», — сказал Песков.
Он назвал визит Макрона «очень важным»: «Практически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ, все, что связано с этими основными проблемами».
Сегодняшняя ситуация с Западом слишком сложна, чтобы ждать переломов от одной лишь встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробнее: Песков не ждёт переломов от встречи Путина и Макрона
Германия не сумела воспользоваться плодами своего объединения, и у Франции есть шансы занять место лидера Европы, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 7 февраля, комментируя высказывания кандидата в президенты Франции Валери Пекресс.
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Союзники должны сохранять единство и продолжать активно поддерживать Украину, об этом латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону перед его визитом в Москву.
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Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву, где в ближайшие часы начнутся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По окончании переговоров запланирована совместная пресс-конференция.
О своём положительном настрое на предстоящую 7 февраля встречу с президентом РФ Владимиром Путиным заявил его французский коллега Эммануэль Макрон, передаёт BFM.
Об этом: Макрон о встрече с Путиным: жду с умеренным оптимизмом
Французский президент Эммануэль Макрон прибыл 7 февраля в Москву. Самолёт сел в аэропорту Внуково (Москва). Макрон направился в Кремль, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Президент России Владимир Путин начал переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, прибывшим в Москву. Путин обращается к Макрону на «ты».
В Москве 7 февраля начались переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги из Франции Эммануэля Макрона.
«Мы не встречались уже два года, и накопилось уже много вопросов, которые можно и нужно и обсуждать в прямом контакте», — сказал Путин.
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«Я рад тебя видеть. Мы не встречались уже два года, и конечно, накопилось очень много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате. Но всё-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте», — сказал Владимир Путин, обращаясь к Эммануэлю Макрону.
Товарооборот России и Франции за 11 месяцев 2021 года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня, «даже чуть-чуть превысил», сказал Владимир Путин.
Президент России отметил продолжение российско-французских контактов в политической и гуманитарной сферах, в разрезе регионального сотрудничества проведено более 150 мероприятий. «Это создаёт хорошую атмосферу для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами», — сказал Владимир Путин.
Объём торговли между Россией и Францией превысил допандемийный. Об этом 7 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Подробности в материале: Путин: объём товарооборота РФ и Франции превысил допандемийный
Владимир Путин отметил общую озабоченность России и Франции тем, что происходит в сфере безопасности в Европе. «Я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению», — сказал президент России, обращаясь к французскому коллеге.
Владимир Путин напомнил, что ровно 30 лет назад был подписан договор об особых отношениях между Россией и Францией. «За все эти годы Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности», — сказал президент России.
Президент России отметил личные усилия президента Франции по решению кризиса на юго-востоке Украины. «Мы по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы, знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет, и очень рад возможности лично встретиться и всё это обсудить. Добро пожаловать», — сказал Путин Макрону в начале переговоров.
Отношения России и Франции развиваются в различных сферах, заявил 7 февраля президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Подробности в материале: Путин: у РФ и Франции есть общая озабоченность по безопасности в Европе
Критическая ситуация в Европе в сфере безопасности требует от всех стран ответственного поведения. Об этом 7 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Макрон выразил озабоченность критической ситуацией в Европе
Возможно, Эммануэль Макрон будет обсуждать с Владимиром Путиным ряд непубличных предложений по поручению Джо Байдена. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Подробности в материале: Эксперт: Макрон может стать «голубем мира»
Президент Франции претендует на лидерство в ЕС, а также стремится улучшить свой имидж перед выборами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Читайте подробнее: Эксперт: Макрон стремится занять место хозяина Европы
Главные проблемы президента Франции Эммануэля Макрона связаны с предстоящими выборами, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме назвали главные проблемы Макрона
Вопрос спасения Украины Россию не интересует, однако интерес представляют соглашения по безопасности, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Об этом: Никонов: вопрос Макрона о спасении Украины Россию не интересует
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в Москве продолжаются уже более трех с половиной часов.
Руководство РФ должно дать понять, что оно жёстко ответит на любое давление. Об этом 7 февраля корреспонденту ИА REGNUMзаявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.
«Визит Макрона в Россию проходит в контексте общей линии Запада по оказанию давления на российское руководство в связи с ситуацией вокруг Украины», — заявил эксперт.
Подробности в материале: Эксперт: Макрон хочет убрать РФ из Африки в обмен на обещания по Украине
В Кремле завершились переговоры российского и французского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Подробности в материале: Переговоры Путина и Макрона завершились
Российский лидер Путин назвал содержательной и полезной встречу с французским лидером Макроном и сообщил, что она прошла в деловом ключе.
Об этом: Путин назвал полезными и содержательными переговоры с Макроном
Президент России Путин уточнил, что Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
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Президент РФ Путин подтвердил готовность предоставить политическое убежище бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко, несмотря на расхождения в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Подробности в материале: Путин сообщил о готовности предоставить политическое убежище Порошенко
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал содержательными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но исключил допустимость «ущемления прав европейских государств» при формировании «нового порядка стабильности и безопасности в Европе». Об этом Макрон заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедших 7 февраля переговоров в Москве.
Подробности в материале: Макрон не готов к «ущемлению прав европейских стран» в отношениях с Россией
Президент РФ Путин уточнил, что он и Макрон договорились созвониться после консультаций с руководством Украины. Российское руководство рассчитывает получить обратную связь, чтобы понимать, как дальше «собирается двигаться» руководство Украины.
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Президент Франции отметил, что он получил заверения президента РФ Путина в связи с новым проектом конституции Белоруссии и в связи с утверждениями президента Лукашенко по вопросам размещения ядерного оружия.
Читайте подробнее: Макрон и Путин обсудили проект Конституции Белоруссии и слова Лукашенко
В случае вступления Украины в состав НАТО и нападения ею на российский Крым произойдет конфликт между Россией и альянсом. Об этом 7 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Читайте подробнее: Путин рассказал об опасности вступления Украины в НАТО
После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, которые продолжались более пяти часов, французский лидер Эммануэль Макрон отправился не в отель, а прогуляться на Красную площадь.
Об этом: После переговоров с Путиным Макрон посетил Красную площадь
Ряд идей президента Франции Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по Украине, заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин оценил идеи Макрона по урегулированию ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву заявил, что не существует разумного решения без диалога. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.
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Москва сделала шаг в направлении деэскалации ситуации вокруг Украины, таковы итоги переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на французских чиновников.
По словам источников издания, российская и французская стороны договорились не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Кроме того, Москва и Париж могут согласовать вывод российских сил из Белоруссии в феврале после того, как завершатся масштабные совместные учения.
«Это также приведет к дальнейшим встречам и соглашению по «структурированному диалогу по коллективной безопасности», — говорится в публикации.
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Франция должна принудить украинские власти к безукоризненному исполнению Минских соглашений, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия»).
Об этом: Депутат Госдумы: миротворец-Франция поставляет оружие Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал «хладнокровие» президента Украины, сообщает Le Parisien.
Из итогов переговоров лидеров России и Франции стала понятна дальнейшая линия РФ на переговорах по безопасности, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
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После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Франции Эммануэль Макрон встретится в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Le Figaro.
Читайте подробнее: Макрон встретится с канцлером Германии после визитов в Москву и Киев
Президент России Владимир Путин развеял обеспокоенность своего французского коллеги Эммануэля Макрона, связанную с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко о ядерном оружии. Об этом Макрон заявил на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.
«Я хочу сказать, что президент Путин меня успокоил в этом отношении», — сказал Макрон.
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После встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона существует надежда на диалог и деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом 8 февраля заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.
Подробности в материале: В МИД Франции заявили, что рассчитывают на диалог и деэскалацию на Украине
Находящийся в Москве с визитом президент Франции Эммануэль Макрон выехал из гостиницы в московский аэропорт, из которого он позднее вылетит в Киев. Об этом 8 февраля сообщает РИА Новости.
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились «не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск» в ходе переговоров в Москве, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Париже.
Французские чиновники также рассказали изданию, что Путин заявил о выводе из Белоруссии более 30 тыс. российских военных. Это произойдёт после 20 февраля, когда завершатся совместные учения «Союзная решимость».
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Внутриполитическая борьба в Киеве для России — вопрос важный, но на выполнение международных обязательств она влиять не должна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 февраля, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет, а если киевских политиков, как они иногда об этом говорят, эти соглашения не устраивают, то им следует исходить из логики «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица».
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают прогресс в вопросе об автономии Донбасса возможным, если будет найдена «должная последовательность» имплементации Минских соглашений.
Подробности в материале: Запад требует поощрить Киев за невыполнение Минска. Путин отказывается
Сразу после окончания совместной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон общались ещё несколько десятков минут. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они проговорили еще где-то минут 20», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков рассказал о дополнительном разговоре Путина и Макрона
Длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона объясняется экстраординарной ситуацией в мире. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, в Кремле были готовы в этому. Во-первых, между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом. Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров. Поэтому да, действительно, мы предполагали, что может затянуться», — сказал Песков.
Об этом: Песков объяснил длительность переговоров Путина и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон остановился на ночь в Москве в отеле по собственному желанию, сообщил 8 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков объяснил, почему Макрон ночевал в Москве в гостинице
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины он «убедился» в отсутствии эскалации, сообщает Le Figaro.
Подробности в материале: Макрон убедился в отсутствии эскалации конфликта вокруг Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что своими переговорами с президентом России Владимиром Путиным добился цели деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил 8 февраля в эфире телеканала BFM TV.
Подробности в материале: Макрон заявил о достижении цели на переговорах с Путиным
Визит в Москву президента Франции Эммануэля Макрона является своевременным, и он может позитивно отразиться на развитии событий вокруг Украины. Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Посол в РФ назвал визит Макрона в Москву своевременным
Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая состоялись 7 февраля в Москве, может быть самой важной «для будущего Украины, для безопасности Европы». Такую оценку прошедшим переговорам дала французская газета Figaro.
Читайте подробнее: Западная пресса дала оценку переговорам Путина и Макрона в Москве
Президенту Франции Эммануэлю Макрону на переговорах в Киеве будет труднее, чем в Москве, потому что украинские партнёры не держат слово. Об этом российский посол во Франции Алексей Мешков заявил в эфире телеканал «Россия 24».
«Наши украинские соседи, они хорошо научились у старших братьев в том плане, что можно всё обещать, с расчётом на то, чтобы потом ничего не выполнять», — так Мешков ответил на вопрос, насколько сложная переговорная миссия предстоит Макрону в Киеве.
Читайте также: Посол России рассказал, какие трудности ждут Макрона в Киеве
Во время переговоров в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые состоялись 7 февраля, президент России Владимир Путин был «менее ироничным, чем обычно». Об этом французский лидер заявил 8 февраля, передаёт телеканал BFMTV.
Об этом: Макрон рассказал об ощутимом напряжении на встрече с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон был инициатором обсуждения на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным вопроса, касающегося перспектив размещения ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Сообщение о «сделке» президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, направленной на снижение напряжённости вокруг Украины, абсолютно неверное. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 февраля журналистам, комментируя публикации западных СМИ об итогах встречи лидеров.
«Financial Times, конечно же, написала неверно, по сути неверно», — подчеркнул Песков.
Об этом: Песков заявил о невозможности «сделок» между Парижем и Москвой
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев намерен выполнять Минские соглашения. Об этом сообщил журналистам 8 февраля в Киеве французский президент Эмманюэль Макрон. По итогам встречи с Зеленским французский президент сказал, что вопрос Минских соглашений он обсудил накануне, 7 февраля, с российским президентом Владимиром Путиным, причём «была выражена соответствующая приверженность с его (Путина — прим. ИА REGNUM) стороны».
Читайте подробнее: Макрон Зеленскому: вы подтвердили желание выполнять Минские соглашения
«Франция предоставит Украине на программы развития 200 млн евро кредита и финансовые гарантии на 1 млрд евро, сообщила пресс-служба Зеленского», — РИА Новости.
«Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев», — глава минфина Франции Брюно Ле Мэр выступил в защиту «Северного потока», передает RT.
Нужно использовать любую возможность для диалога с Россией, сообщил 8 февраля журналистам французский президент Эммануэль Макрон. По окончании встречи с германским канцлером Олафом Шольцем и польским коллегой Анджеем Дудой Макрон прокомментировал свою поездку в Москву, произошедшую накануне, 7 февраля.
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Французы обсудили в Twitter встречу в Москве Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
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