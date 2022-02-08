Президент России Владимир Путин 7 февраля проводит в Кремле переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По имеющейся информации, на встрече будут обсуждаться российские требования о гарантиях безопасности. Макрон же заявил, что цель его визита в РФ — не допустить «эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины». Уже 8 февраля он планирует быть в Киеве. Стоит напомнить, что в апреле 2022 года во Франции пройдут очередные президентские выборы. Политологи отмечают, что нынешнее «турне» Макрона — это не что иное, как часть предвыборной кампании. В последнее время французский лидер стремительно терял популярность, в том числе на фоне продолжающейся пандемии. Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. Обсуждалась ситуация вокруг Украины. Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями. Подробности встречи — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путин и Эммануэля Макрона

15:27 07.02.2022 Нормализация международной ситуации невозможна без диалога с Россией. Об этом 6 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Читайте подробнее: Макрон заявил о невозможности нормализовать ситуацию без диалога с РФ

15:31 07.02.2022 Ситуацию вокруг Украины обсудили в телефонном разговоре президент США Джозеф Байден и глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом 7 февраля сказано в сообщении, распространённом пресс-службой Белого дома. Напомним, что сегодня Эммануэль Макрон прибудет в Москву, где будет обсуждать Украину с Владимиром Путиным. Читайте полностью: Байден и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

15:32 07.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Москву планирует заключить с президентом России Владимиром Путиным мирное соглашение по вопросу «вторжения» на Украину. Однако такая «миссия миротворца» может оказаться рискованной, считают авторы статьи, опубликованной изданием Politico. Politico: Макрон едет в Москву с «миссией миротворца»

15:33 07.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая запланирована на 7 февраля, сообщили в Елисейском дворце. Читайте полностью: Макрон переговорил с Байденом перед поездкой в Москву

15:34 07.02.2022 Президент России Владимир Путин 7 февраля проведет встречу в Кремле со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Путин и Макрон проведут 7 февраля встречу в Кремле

15:35 07.02.2022 Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы европейской безопасности и ситуацию на границе Украины с Россией и Белоруссией. Читайте далее: Накануне поездки в Москву и Киев Макрон связался с премьером Эстонии

15:35 07.02.2022 Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона начнутся в районе 17:00. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вечер посвящён визиту президента Франции Макрона. Мы ожидаем, что в районе пяти вечера начнётся беседа Путина и Макрона, которая продолжится за рабочим обедом и финализируется далее совместной пресс-конференцией», — сказал Песков. Он назвал визит Макрона «очень важным»: «Практически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ, все, что связано с этими основными проблемами».

15:36 07.02.2022 Сегодняшняя ситуация с Западом слишком сложна, чтобы ждать переломов от одной лишь встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее: Песков не ждёт переломов от встречи Путина и Макрона

15:56 07.02.2022 Германия не сумела воспользоваться плодами своего объединения, и у Франции есть шансы занять место лидера Европы, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 7 февраля, комментируя высказывания кандидата в президенты Франции Валери Пекресс. Читайте также: Франция может вернуться на место лидера в Европе, но не при Макроне

15:57 07.02.2022 Союзники должны сохранять единство и продолжать активно поддерживать Украину, об этом латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону перед его визитом в Москву. Читайте также: В Латвии напомнили Макрону, как важно «поддержать Украину»

17:38 07.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву, где в ближайшие часы начнутся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По окончании переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

17:38 07.02.2022 Эммануэль Макрон. kremlin.ru

17:42 07.02.2022 О своём положительном настрое на предстоящую 7 февраля встречу с президентом РФ Владимиром Путиным заявил его французский коллега Эммануэль Макрон, передаёт BFM. Об этом: Макрон о встрече с Путиным: жду с умеренным оптимизмом

17:43 07.02.2022 Владимир Путин. Kremlin.ru

17:50 07.02.2022 Французский президент Эммануэль Макрон прибыл 7 февраля в Москву. Самолёт сел в аэропорту Внуково (Москва). Макрон направился в Кремль, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Читайте также: Макрон прибыл в Москву

18:37 07.02.2022 Президент России Владимир Путин начал переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, прибывшим в Москву. Путин обращается к Макрону на «ты».

18:39 07.02.2022 В Москве 7 февраля начались переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги из Франции Эммануэля Макрона. «Мы не встречались уже два года, и накопилось уже много вопросов, которые можно и нужно и обсуждать в прямом контакте», — сказал Путин. Читайте также: В Москве началась встреча Путина и Макрона

18:40 07.02.2022 «Я рад тебя видеть. Мы не встречались уже два года, и конечно, накопилось очень много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате. Но всё-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте», — сказал Владимир Путин, обращаясь к Эммануэлю Макрону.

18:41 07.02.2022 Товарооборот России и Франции за 11 месяцев 2021 года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня, «даже чуть-чуть превысил», сказал Владимир Путин.

18:43 07.02.2022 Президент России отметил продолжение российско-французских контактов в политической и гуманитарной сферах, в разрезе регионального сотрудничества проведено более 150 мероприятий. «Это создаёт хорошую атмосферу для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами», — сказал Владимир Путин.

18:45 07.02.2022 Объём торговли между Россией и Францией превысил допандемийный. Об этом 7 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Подробности в материале: Путин: объём товарооборота РФ и Франции превысил допандемийный

18:45 07.02.2022 Владимир Путин отметил общую озабоченность России и Франции тем, что происходит в сфере безопасности в Европе. «Я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению», — сказал президент России, обращаясь к французскому коллеге.

18:46 07.02.2022 Переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном

18:47 07.02.2022 Владимир Путин напомнил, что ровно 30 лет назад был подписан договор об особых отношениях между Россией и Францией. «За все эти годы Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности», — сказал президент России.

18:49 07.02.2022 Президент России отметил личные усилия президента Франции по решению кризиса на юго-востоке Украины. «Мы по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы, знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет, и очень рад возможности лично встретиться и всё это обсудить. Добро пожаловать», — сказал Путин Макрону в начале переговоров.

19:00 07.02.2022 Отношения России и Франции развиваются в различных сферах, заявил 7 февраля президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Подробности в материале: Путин: у РФ и Франции есть общая озабоченность по безопасности в Европе

19:01 07.02.2022 В ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. kremlin.ru

19:15 07.02.2022 Критическая ситуация в Европе в сфере безопасности требует от всех стран ответственного поведения. Об этом 7 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Макрон выразил озабоченность критической ситуацией в Европе

20:22 07.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон. kremlin.ru

21:07 07.02.2022 Возможно, Эммануэль Макрон будет обсуждать с Владимиром Путиным ряд непубличных предложений по поручению Джо Байдена. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Подробности в материале: Эксперт: Макрон может стать «голубем мира»

21:18 07.02.2022 Президент Франции претендует на лидерство в ЕС, а также стремится улучшить свой имидж перед выборами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Читайте подробнее: Эксперт: Макрон стремится занять место хозяина Европы

21:32 07.02.2022 Главные проблемы президента Франции Эммануэля Макрона связаны с предстоящими выборами, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме назвали главные проблемы Макрона

21:39 07.02.2022 Вопрос спасения Украины Россию не интересует, однако интерес представляют соглашения по безопасности, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Об этом: Никонов: вопрос Макрона о спасении Украины Россию не интересует

22:03 07.02.2022 Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в Москве продолжаются уже более трех с половиной часов.

22:36 07.02.2022 Руководство РФ должно дать понять, что оно жёстко ответит на любое давление. Об этом 7 февраля корреспонденту ИА REGNUMзаявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. «Визит Макрона в Россию проходит в контексте общей линии Запада по оказанию давления на российское руководство в связи с ситуацией вокруг Украины», — заявил эксперт. Подробности в материале: Эксперт: Макрон хочет убрать РФ из Африки в обмен на обещания по Украине

23:50 07.02.2022 В Кремле завершились переговоры российского и французского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Подробности в материале: Переговоры Путина и Макрона завершились

00:32 08.02.2022 Российский лидер Путин назвал содержательной и полезной встречу с французским лидером Макроном и сообщил, что она прошла в деловом ключе. Об этом: Путин назвал полезными и содержательными переговоры с Макроном

01:00 08.02.2022 Президент России Путин уточнил, что Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Читайте также: Путин заявил о взятии Украиной курса на демонтаж Минских соглашений

01:21 08.02.2022 Президент РФ Путин подтвердил готовность предоставить политическое убежище бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко, несмотря на расхождения в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Подробности в материале: Путин сообщил о готовности предоставить политическое убежище Порошенко

01:42 08.02.2022 Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал содержательными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но исключил допустимость «ущемления прав европейских государств» при формировании «нового порядка стабильности и безопасности в Европе». Об этом Макрон заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедших 7 февраля переговоров в Москве. Подробности в материале: Макрон не готов к «ущемлению прав европейских стран» в отношениях с Россией

02:32 08.02.2022 Президент РФ Путин уточнил, что он и Макрон договорились созвониться после консультаций с руководством Украины. Российское руководство рассчитывает получить обратную связь, чтобы понимать, как дальше «собирается двигаться» руководство Украины. Читайте также: Путин предположил, что Макрону придётся «непросто» на переговорах в Киеве

03:13 08.02.2022 Президент Франции отметил, что он получил заверения президента РФ Путина в связи с новым проектом конституции Белоруссии и в связи с утверждениями президента Лукашенко по вопросам размещения ядерного оружия. Читайте подробнее: Макрон и Путин обсудили проект Конституции Белоруссии и слова Лукашенко

08:26 08.02.2022 В случае вступления Украины в состав НАТО и нападения ею на российский Крым произойдет конфликт между Россией и альянсом. Об этом 7 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Читайте подробнее: Путин рассказал об опасности вступления Украины в НАТО

08:41 08.02.2022 После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, которые продолжались более пяти часов, французский лидер Эммануэль Макрон отправился не в отель, а прогуляться на Красную площадь. Об этом: После переговоров с Путиным Макрон посетил Красную площадь

08:41 08.02.2022 Ряд идей президента Франции Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по Украине, заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин оценил идеи Макрона по урегулированию ситуации на Украине

08:45 08.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву заявил, что не существует разумного решения без диалога. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter. Читайте также: Макрон в Москве: «Наш долг — работать вместе»

08:50 08.02.2022 Москва сделала шаг в направлении деэскалации ситуации вокруг Украины, таковы итоги переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на французских чиновников. По словам источников издания, российская и французская стороны договорились не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Кроме того, Москва и Париж могут согласовать вывод российских сил из Белоруссии в феврале после того, как завершатся масштабные совместные учения. «Это также приведет к дальнейшим встречам и соглашению по «структурированному диалогу по коллективной безопасности», — говорится в публикации. Читайте также: Встреча Путина и Макрона приблизила деэскалацию ситуации с Украиной — FT

09:03 08.02.2022 Франция должна принудить украинские власти к безукоризненному исполнению Минских соглашений, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия»). Об этом: Депутат Госдумы: миротворец-Франция поставляет оружие Украине

09:05 08.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал «хладнокровие» президента Украины, сообщает Le Parisien. Об этом: Президент Франции оценил «хладнокровие» Зеленского

09:21 08.02.2022 Цитата из видео. Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров. kremlin.ru

09:23 08.02.2022 Из итогов переговоров лидеров России и Франции стала понятна дальнейшая линия РФ на переговорах по безопасности, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Читайте также: Никонов сделал свои выводы из переговоров Путина и Макрона

09:24 08.02.2022 После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Франции Эммануэль Макрон встретится в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Макрон встретится с канцлером Германии после визитов в Москву и Киев

09:48 08.02.2022 Президент России Владимир Путин развеял обеспокоенность своего французского коллеги Эммануэля Макрона, связанную с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко о ядерном оружии. Об этом Макрон заявил на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. «Я хочу сказать, что президент Путин меня успокоил в этом отношении», — сказал Макрон. Читайте также: Путин развеял беспокойство Макрона из-за слов Лукашенко о ядерном оружии

10:36 08.02.2022 После встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона существует надежда на диалог и деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом 8 февраля заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2. Подробности в материале: В МИД Франции заявили, что рассчитывают на диалог и деэскалацию на Украине

11:22 08.02.2022 Находящийся в Москве с визитом президент Франции Эммануэль Макрон выехал из гостиницы в московский аэропорт, из которого он позднее вылетит в Киев. Об этом 8 февраля сообщает РИА Новости. Читайте также: Макрон выехал в московский аэропорт, из которого вылетит в Киев

12:16 08.02.2022 Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились «не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск» в ходе переговоров в Москве, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Париже. Французские чиновники также рассказали изданию, что Путин заявил о выводе из Белоруссии более 30 тыс. российских военных. Это произойдёт после 20 февраля, когда завершатся совместные учения «Союзная решимость». Читайте также: Путин пообещал Макрону вывести военных из Белоруссии после учений — FT

12:24 08.02.2022 Цитата из видео. Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров. kremlin.ru

12:27 08.02.2022 Внутриполитическая борьба в Киеве для России — вопрос важный, но на выполнение международных обязательств она влиять не должна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 февраля, комментируя высказывания президента России Владимира Путина. Как сообщалось ранее, Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет, а если киевских политиков, как они иногда об этом говорят, эти соглашения не устраивают, то им следует исходить из логики «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица». В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают прогресс в вопросе об автономии Донбасса возможным, если будет найдена «должная последовательность» имплементации Минских соглашений. Подробности в материале: Запад требует поощрить Киев за невыполнение Минска. Путин отказывается

13:12 08.02.2022 Сразу после окончания совместной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон общались ещё несколько десятков минут. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Они проговорили еще где-то минут 20», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков рассказал о дополнительном разговоре Путина и Макрона

13:18 08.02.2022 Длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона объясняется экстраординарной ситуацией в мире. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, в Кремле были готовы в этому. Во-первых, между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом. Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров. Поэтому да, действительно, мы предполагали, что может затянуться», — сказал Песков. Об этом: Песков объяснил длительность переговоров Путина и Макрона

13:32 08.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон остановился на ночь в Москве в отеле по собственному желанию, сообщил 8 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков объяснил, почему Макрон ночевал в Москве в гостинице

13:57 08.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины он «убедился» в отсутствии эскалации, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Макрон убедился в отсутствии эскалации конфликта вокруг Украины

14:03 08.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что своими переговорами с президентом России Владимиром Путиным добился цели деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил 8 февраля в эфире телеканала BFM TV. Подробности в материале: Макрон заявил о достижении цели на переговорах с Путиным

14:21 08.02.2022 Визит в Москву президента Франции Эммануэля Макрона является своевременным, и он может позитивно отразиться на развитии событий вокруг Украины. Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Посол в РФ назвал визит Макрона в Москву своевременным

14:29 08.02.2022 Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая состоялись 7 февраля в Москве, может быть самой важной «для будущего Украины, для безопасности Европы». Такую оценку прошедшим переговорам дала французская газета Figaro. Читайте подробнее: Западная пресса дала оценку переговорам Путина и Макрона в Москве

14:38 08.02.2022 Президенту Франции Эммануэлю Макрону на переговорах в Киеве будет труднее, чем в Москве, потому что украинские партнёры не держат слово. Об этом российский посол во Франции Алексей Мешков заявил в эфире телеканал «Россия 24». «Наши украинские соседи, они хорошо научились у старших братьев в том плане, что можно всё обещать, с расчётом на то, чтобы потом ничего не выполнять», — так Мешков ответил на вопрос, насколько сложная переговорная миссия предстоит Макрону в Киеве. Читайте также: Посол России рассказал, какие трудности ждут Макрона в Киеве

15:01 08.02.2022 Во время переговоров в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые состоялись 7 февраля, президент России Владимир Путин был «менее ироничным, чем обычно». Об этом французский лидер заявил 8 февраля, передаёт телеканал BFMTV. Об этом: Макрон рассказал об ощутимом напряжении на встрече с Путиным

15:14 08.02.2022 Цитата из видео «Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров». Источник: kremlin.ru

15:20 08.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон был инициатором обсуждения на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным вопроса, касающегося перспектив размещения ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: тему ядерного оружия в Белоруссии в беседе с Путиным поднял Макрон

15:35 08.02.2022 Сообщение о «сделке» президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, направленной на снижение напряжённости вокруг Украины, абсолютно неверное. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 февраля журналистам, комментируя публикации западных СМИ об итогах встречи лидеров. «Financial Times, конечно же, написала неверно, по сути неверно», — подчеркнул Песков. Об этом: Песков заявил о невозможности «сделок» между Парижем и Москвой

16:26 08.02.2022 Цитата из видео «Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров». Источник: kremlin.ru

17:57 08.02.2022 Переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. Источник: kremlin.ru

18:03 08.02.2022 Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев намерен выполнять Минские соглашения. Об этом сообщил журналистам 8 февраля в Киеве французский президент Эмманюэль Макрон. По итогам встречи с Зеленским французский президент сказал, что вопрос Минских соглашений он обсудил накануне, 7 февраля, с российским президентом Владимиром Путиным, причём «была выражена соответствующая приверженность с его (Путина — прим. ИА REGNUM) стороны». Читайте подробнее: Макрон Зеленскому: вы подтвердили желание выполнять Минские соглашения

19:40 08.02.2022 Перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Источник: kremlin.ru

21:31 08.02.2022 «Франция предоставит Украине на программы развития 200 млн евро кредита и финансовые гарантии на 1 млрд евро, сообщила пресс-служба Зеленского», — РИА Новости.

22:07 08.02.2022 «Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев», — глава минфина Франции Брюно Ле Мэр выступил в защиту «Северного потока», передает RT.

22:35 08.02.2022 Эммануэль Макрон

23:17 08.02.2022 Нужно использовать любую возможность для диалога с Россией, сообщил 8 февраля журналистам французский президент Эммануэль Макрон. По окончании встречи с германским канцлером Олафом Шольцем и польским коллегой Анджеем Дудой Макрон прокомментировал свою поездку в Москву, произошедшую накануне, 7 февраля. Читайте также: Макрон заявил, что важен любой диалог с Россией