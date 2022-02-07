Москва, , 10:38 — REGNUM Служба «цифровых атташе» появится в России в рамках мер по поддержке IT-отрасли. В 2022 году они начнут работать в 16 странах мира, сообщил 7 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Government.ru

Он отметил, что мероприятия по формированию института «цифровых атташе» предусмотрены вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли, который утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Соглашение о таких мерах подписали Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

«Их основная задача — развитие экспорта российских цифровых решений», — рассказал ТАСС Чернышенко о «цифровых атташе».

По его словам, отобранные кандидаты будут заниматься комплексным продвижением за границей отечественных программных продуктов. Так, они будут консультировать российские IT-компании, оказывать им юридическую и организационную поддержку.

Предполагается, что в текущем году «цифровые атташе» начнут работать в Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и ещё 13 странах. В дальнейшем их географию расширят.

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