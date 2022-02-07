Париж, 7 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, которая состоится позднее 7 февраля, может способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины. Такое мнение высказал глава комиссии французского Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон в эфире парламентского телеканала Public Sénat.

ИА REGNUM Франция и Россия

«Необходимо, чтобы эта миссия принесла конкретные результаты», — сказал он.

Также Камбон добавил, что в данный момент Париж наблюдает «продолжение военных приготовлений» и потому, по его мнению, ситуация вокруг Украины все еще имеет опасный характер.

Кроме того, глава комиссии французского Сената отметил, что Макрон с момента занятия им должности президента страны высказывался за сохранение диалога с Россией.

«Мы в Сенате также всегда были убеждены, что нужно сохранять диалог с Россией. Все, что содействует диалогу, с нашей точки зрения, позитивно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом СШАДжо Байденом перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая запланирована на 7 февраля.