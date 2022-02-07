Благовещенск, 7 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Процент амурчан, у которых коронавирусная инфекция сопровождается осложнением в виде пневмонии, продолжает снижаться. За прошедшие сутки доля таких пациентов составляла всего 3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявлено за день 649 новых случаев COVID-19 (накануне — 837). Темп прироста числа заболевших оценивается в 1,1%. За всё время пандемии вирусом заразились более 62 тыс. человек, число погибших приближается к 700.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе амурчане болели коронавирусом на 7,7% чаще. Особенно возрос уровень заболеваемости среди детей 7−14 лет — на 80,6%.