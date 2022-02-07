Варшава, , 10:25 — REGNUM Польша и США достигли взаимопонимания по принципиальным вопросам. Об этом, как передает Polskie Radio, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, подводя во время пресс-конференции итоги своего визита в Вашингтон.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы достигли взаимопонимания по принципиальным вопросам для обоих наших стран. Ситуация вокруг Украины и на нашей восточной границе только подтверждает наше сообщество ценностей», — сказал глава польской дипломатии.

Отвечая на вопрос о возможном визите президента Польши Анджея Дуды в Белый дом, министр заявил, что «поскольку Польша и США близкие союзники, то стоит ожидать визитов на самом высоком уровне».

Рау анонсировал, что в США в ближайшее время отправится вице-премьер-министр республики Яцек Сасин, а в Польшу прибудет глава Пентагона Ллойд Остин. Дату этих визитов он пока не сообщил.