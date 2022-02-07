Сеул, 7 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В январе 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 17 361 импортный легковой автомобиль, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Autowp.ru Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC

Согласно опубликованным данным, бестселлерами стали Mercedes-Benz E 250, BMW 520 и Mercedes-Benz E 220d 4MATIC.

Известно, что продажи трёх немецких брендов, таких как Audi-Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, составили 12 114 единиц, что на 24% меньше, чем в январе прошлого года.

Однако продажи трёх японских автопроизводителей (Honda, Toyota, Lexus), напротив, выросли на 7,4%, до 1112 единиц.