* талибы — запрещённая в России организация

Исламабад, 7 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Исламабад с каждым днём теряет терпение в отношении правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, так как они не смогли удовлетворить требования безопасности Пакистана. Об этом сообщает пакистанская газета Express Tribune со ссылкой на заявления официальных лиц страны.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отмечается, что высокопоставленные пакистанские военные и гражданские чиновники впервые подвергли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) резкой критике, обвинив группировку в недавних нападениях на пакистанские войска по всей стране.

Пятеро пакистанских солдат 6 февраля погибли в результате нападения пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Хорм провинции Хайбер-Пахтунхва.

В заявлении пакистанских военных говорится, что афганская территория используется террористами, и «мы ожидаем, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратит такие антипакистанские действия».

Express Tribune добавляет, что в прошлом пакистанские военные пытались преуменьшить значимость этих атак, но теперь отказались от этого соображения из-за увеличения числа нападений пакистанских боевиков. Потому что, как сказал министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад, афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не препятствуют нападениям пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на свои предыдущие обещания.

Заявления пакистанских военных показывают, что удары по их войскам на границе двух стран не ограничиваются действиями пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, повстанцы-белуджи убили семерых пакистанских солдат в ходе нападения на две армейские базы в Белуджистане 2 февраля. В заявлении пакистанских военных говорится, что пакистанские спецслужбы смогли перехватить разговоры между белуджами, участвовавшими в нападении, и их командирами в Афганистане и Индии. Министр внутренних дел Пакистана также заявил, что белуджи при атаке использовали оружие и автомобили, начиненные взрывчаткой, оставшиеся от сил НАТО в Афганистане.

Майкл Кугельман, специалист по Юго-Восточной Азии из Исследовательского центра Уилсона, говорит, что недовольство пакистанских гражданских и военных чиновников неспособностью «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировать террористические группы, свидетельствует о том, что расчёты Пакистана в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ошибочными.

Он написал в Твиттере, что высказывания пакистанских официальных лиц показали, «насколько они ошибались, полагая, что с возвращением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане ситуация с безопасностью на границах двух стран волшебным образом улучшится».