Знаменск, Астраханская область, 7 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Астраханской области возбуждено уголовное дело о халатности чиновников города Знаменска, игнорировавших проблему бездомных животных, сообщило РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Собака под снегом

По предварительной информации, фигурантами дела стали чиновники закрытого административно-территориального образования Знаменск, халатность которых привела к массовым нападениям стай агрессивных собак на людей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 января в Приволжском районе стая собак растерзала 58-летнего мужчину, который шёл на работу через гаражи. И до, и после этой трагедии астраханцы жаловались на стаи агрессивных уличных собак, которые бросаются на людей. Депутаты астраханской облдумы обратились в правительство РФ с просьбой изменить законодательство об обращении с безнадзорным животными — сейчас там не предусмотрено усыпление собак, проявляющих агрессию.