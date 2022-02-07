Кемерово, 7 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Спортсмена из Кемеровской области 22-летнего сноубордиста Игоря Слуева не допустили до участия в зимних Олимпийских играх. Причина — положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Олимпийский совет Кузбасса.

Сноуборд

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«Эта Олимпиада запомнится спортсменам как самая жёсткая в плане предпринимаемых из-за коронавируса мер безопасности, — говорится в сообщении совета в Instagram. — Изоляция спортсменов, масочный режим, а также постоянное тестирование на ковид. Covid-тесты перед отъездом на Олимпиаду, после по прибытии, а главное — необходимо сделать ещё два теста с разницей в 24 часа и потом сдавать мазки ежедневно».

В совете уточнили, что Игорь Слуев летит домой.