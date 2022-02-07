Симферополь, 7 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Республике Крым 171 пациент госпитализированы в коронавирусные стационары за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 7 февраля. Накануне, 6 февраля, сообщалось о 164 пациентах, попавших в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности за сутки в Крыму заражение коронавирусом подтвердилось у 780 человек, что на 169 случаев меньше предыдущих суток. Выздоровели 503 пациента. Зарегистрировано пять новых смертей от осложнений на фоне COVID-19.

С начала пандемии на территории Крыма положительные тесты на коронавирус получили 138 299 человек, выздоровели 127 519 человек, скончались 4 769 пациентов.