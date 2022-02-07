Москва, 7 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Органы исполнительной власти работают с низкой эффективностью, пытаясь решить проблему бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

В надзорном ведомстве провели проверку и заключили, что принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений не соответствуют уровню серьёзности ситуации. Кроме того, недостаточно проработаны законодательные нормы по обращению с животными.

«Анализ состояния законности в данной сфере показал низкую эффективность деятельности органов исполнительной власти», — приводит сообщение ведомства RT.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжают фиксировать случаи нападения собак на людей. Так, губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бродячих собак.

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