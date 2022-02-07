Москва, 7 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Соединенные Штаты все больше склоняются в сторону нетерпимости власти по отношению к любому инакомыслию и сомнениям касательно того, что говорит официоз, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Mark Nakoykher Яков Кедми

Кедми привел в пример пресс-конференцию в Госдепартаменте США, на которой глава пресс-службы Нед Прайс заявил о том, что ему известно о подготовке Россией фальшивых видеоматериалов касательно Донбасса с целью инсценировки нападения украинских военных на ДНР и ЛНР с дальнейшей целью дискредитации Украины.

Показательно было в выступлении то, что все вопросы, уточнения, сомнения и просьбы предоставить каки-либо доказательства со стороны известного журналиста Мэтта Ли, были восприняты не иначе как желание подыграть России и нежелание верить в непогрешимость данных Госдепа и разведок США, а также Великобритании.

«На этой пресс-конференции был продемонстрирован новый уровень американской демократии. Выразить сомнение в утверждении государственного чиновника — это уже на уровне предательства. Даже то, что можно расценить как сомнение — это на уровне предательства… То есть они вырастили поколение абсолютных идиотов в этой самой демократической стране мира, которая считает, что это кощунство не верить заявлениям ее правительства. Ким Чен Ын может дать ему премию, это ведь то же самое, что в Северной Корее. Причем это уже распространяется по всем СМИ США», — заявил Кедми.

По его словам, это равносильно тому, как в предыдущие эпохи было кощунственным выражение сомнение словам святой Католической церкви. И уже за этим всем веет запахом Святой Инквизиции со сжиганием «еретиков» на кострах.