Несогласие с властями США — это предательство. Кедми о «новой демократии»
Москва, 7 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Соединенные Штаты все больше склоняются в сторону нетерпимости власти по отношению к любому инакомыслию и сомнениям касательно того, что говорит официоз, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кедми привел в пример пресс-конференцию в Госдепартаменте США, на которой глава пресс-службы Нед Прайс заявил о том, что ему известно о подготовке Россией фальшивых видеоматериалов касательно Донбасса с целью инсценировки нападения украинских военных на ДНР и ЛНР с дальнейшей целью дискредитации Украины.
Показательно было в выступлении то, что все вопросы, уточнения, сомнения и просьбы предоставить каки-либо доказательства со стороны известного журналиста Мэтта Ли, были восприняты не иначе как желание подыграть России и нежелание верить в непогрешимость данных Госдепа и разведок США, а также Великобритании.
По его словам, это равносильно тому, как в предыдущие эпохи было кощунственным выражение сомнение словам святой Католической церкви. И уже за этим всем веет запахом Святой Инквизиции со сжиганием «еретиков» на кострах.