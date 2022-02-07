Батайск, Ростовская область, 7 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Ростовской области 27-летний житель Батайска стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина лишился более 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МВД России 7 февраля.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Батайчанин ответил на телефонный звонок с незнакомого номера и продолжил разговор с мнимым сотрудником банка. Молодой человек поверил, что якобы по его банковской карте проходят сомнительные операции. Потерпевший последовал инструкции злоумышленника и якобы в целях безопасности перевёл на чужой расчётный счёт 3,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.