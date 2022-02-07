Ташкент, 7 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Заместитель хокима (главы администрации) Миришкорского района Кашкадарьинской области Узбекистана задержан при получении 50 тысяч долларов. Об этом 7 февраля передает Газета.уз.

Задержан

Подозреваемый на своей должности занимался поддержкой махалли (орган местного самоуправления граждан) и семьи.

По версии следствия, замхокима за эти деньги предположительно обещал через знакомых лиц помочь в выделении 1000 га земли для создания животноводческого кластера.

Сообщается, что в отношении Умида Яхшиева возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и статье 211 через 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса.

Подозреваемый задержан.