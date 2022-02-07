Чебоксары, 7 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Чувашии планируют выделять средства на стерилизацию домашних животных. Бюджетная поддержка будет оказываться льготным категориям граждан при условии последующей идентификации животных и установлении соответствующей ответственности владельцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее предложение было поддержано 7 февраля на планёрке в правительстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Собака

В ходе обсуждения ситуации с бездомными животными глава госветслужбы Чувашии Константин Викторов сделал акцент на культуре содержания животных. По его словам, многие домашние собаки и кошки находятся на улице на «самовыгуле, то есть владельцы животных беспечно относятся к этому вопросу, особенно в период гона».

«И также не принимают меры по стерилизации домашних животных, чтобы предотвратить получение нежелательного потомства и пресечь появление большого количеств животных на улице. Предлагаем для решения этой проблемы рассмотреть вопрос бесплатной стерилизации домашних животных для льготных категорий граждан в финансовом сопровождении в размере 6 млн рублей с последующей обязательной идентификацией, чтобы в случае, если даже после всех этих мероприятий животное оказалось на улице, уже принять меры к владельцам», — предложил руководитель ведомства.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал эту инициативу, поручив оформить соответствующее поручение в протоколе.