Екатеринбург, 7 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бездомная собака напала на ребенка. Рядом с мальчиком находилась его мать. Она не пострадала, сообщают СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Инцидент произошел 5 февраля на улице Репина 84 в столице региона. Собака укусила ребенка за ногу. По словам матери, она с сыном возвращалась домой, когда внезапно на ребенка напала собака. Мальчик сильно закричал. После чего сбежалась целая стая животных. Остальные не нападали, просто стояли вокруг. Потом разбежались, сообщила женщина.

Травма ребенка оказалась незначительной. Остались ссадины и кровоподтеки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал отловить в регионе бездомных собак. Отлов организуют главы муниципалитетов. В течении двух недель животных поймают и стерилизуют.