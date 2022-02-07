Оренбург, 7 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В пригороде Оренбурга силовики и волонтёры искали двух пропавших 10-летних братьев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

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По данным ведомства, близнецы вместе с родителями приехали на дачу. Пока взрослые занимались хозяйственными делами, дети решили погулять и незаметно ушли по главной дороге, ведущей от СНТ. Пройдя около полутора часов пешком, мальчики замерзли и решили вернуться, но заблудились.

В результате поисков ребят нашли на одной из дачных улиц и передали родителям. Здоровью подростков ничто не угрожает.