Москва, 7 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») для учащихся школ Москвы создана новая виртуальная лаборатория «Робосоревнование», сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Московская электронная школа (МЭШ)

С помощью новой лаборатории школьники смогут познакомиться с профессиями, связанными с мобильной и промышленной робототехникой, создать собственных роботов и испытательные полигоны для их тестирования.

В свою очередь учителя смогут придумывать для учеников задачи по различным вопросам робототехники — разработка конструкций и электрических схем, программирование и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в «МЭШ» насчитывается 32 виртуальные лаборатории — по физике, биологии, математике, информатике, химии и черчению и др.

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