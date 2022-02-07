Якутск, 7 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. У начальника уголовного розыска транспортной полиции Якутии Андрея Холодкова во время обысков нашли золото и нелегальное оружие. Вместе с ним задержан по подозрению в получении взятки руководитель линейного пункта в Тикси Денис Васин, сообщило ИА SakhaDay.

Дарья Антонова Взятка

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По предварительным данным, на правоохранителей поступила жалоба от предпринимателя из Тикси. За право перевозить рыбу сотрудники транспортной полиции якобы вымогали у него 600 тыс. рублей.

Решением суда мерой пресечения Андрею Холодкову и Денису Васину определён домашний арест благодаря поручительству начальника Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте Александра Горбунова и его заместителя Илгара Фатуллаева.

«Это может говорить об опасениях, как бы задержанные не раскрыли лишнюю информацию. Видимо, преступная верхушка вовсе не Холодков», — предположил источник Sakhaday.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля суд арестовал главу Анабарского района республики Ивана Семёнова. Его обвиняют в коррупции.