Екатеринбург, 7 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге судебные приставы задержали должника по алиментам. Произошло это в роддоме, где мужчина принимал участие в парных родах со своей второй женой. Об этом сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области «Портрет» злостного неплательщика алиментов

По решению приставов отец должен был выплачивать на содержание своего 9-летнего ребенка по 26 тысяч рублей ежемесячно. Однако от уплаты алиментов мужчина уклонялся. В результате чего накопил задолженность перед сыном около двух млн рублей. Суд назначил свердловчанину административное наказание в виде 60 часов исправительных работ.

Выполнение работ не повлияло на свердловчанина. За год после отбывания наказания мужчина выплатил сыну только порядка 10 тысяч рублей. Кроме того, должник начал скрываться от судебных приставов.

Свердловчанина задержали в роддоме. Оттуда его доставили в отделение судебных приставов для дачи показаний. Теперь за неуплату средств на содержание ребенка мужчине грозит уголовная ответственность.