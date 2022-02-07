Севастополь, 7 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Севастополе в коронавирусные стационары госпитализированы ещё 75 пациентов, сообщили 7 февраля в пресс-службе правительства города. Накануне, 6 февраля, сообщалось о госпитализации 64 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также за сутки из больниц было выписано 27 пациентов после COVID-19, всего выздоровевшими признаны 90 пациентов.

На утро 7 февраля в больницах находятся 734 пациента, из них 591 с подтвержденным COVID-19. В коронавирусных стационарах города развёрнуто 839 коек.

Всего за сутки в Севастополе подтверждено 593 новых случая заболевания COVID-19 (506 — накануне). Четыре пациента в возрасте от 59 до 85 лет скончались.

С начала пандемии на территории города-героя положительные результаты тестов на коронавирус получили 60 933 человека, выздоровели 52 272 человека, 1 990 умерли.