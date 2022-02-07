София, 7 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В районе элитного зимнего курорта Добриниште (юго-запад Болгарии) водитель снегохода на полной скорости сбил группу лыжников, спускавшихся по одной из горных трасс. Об этом 7 февраля сообщает БТВ.

(сс) TREKANDCO Снегоход

По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером 6 февраля.

Неизвестный мужчина, находившийся за рулем моторизированных саней, сначала врезался в холм, а затем, пытаясь выровнять транспортное средство, окончательно потерял управление и въехал в толпу отдыхающих.

Сообщается о двоих пострадавших, которым нанесены легкие телесные повреждения. Виновника происшествия разыскивает полиция.