Сухой Лог, Свердловская область, 7 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Свердловской области осудили жительницу Сухого Лога, которая устроила смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Авария произошла 7 февраля 2021 года. Женщина двигалась по трассе Тюмень — Екатеринбург. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Lada Kalina. Водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы. У него диагностировали ушибы головного мозга и перелом бедренной кости. На переднем сидении в специальном кресле находился ребенок 2018 года рождения. Он получил переломы бедренной кости и глубокие раны правой щечной области, нанесенные осколком разбившегося лобового стекла. Беременная и пожилая женщины, которые находились на заднем сидении автомобиля, скончались.

Камышловский районный суд признал свердловчанку виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, женщина выплатит пострадавшим компенсацию морального вреда.