Чита, 7 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Главам муниципалитетов Забайкалья поставлена задача набрать сезонных рабочих в «Забайкаллесхоз» для тушения пожаров. Подробности по итогам оперативного совещания регионального правительства 7 февраля сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

73.mchs.gov.ru Природный пожар

«Зарплату повысили до 35 тысяч рублей. Думаю, что районам и его жителям этот дополнительный источник поступления средств будет нелишним. Просьба к главам районов — подключиться к поиску постоянных работников — нужно еще около 150 человек, сезонных — 300», — пояснил вице-премьер правительства региона Алексей Кошелев.

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер поставил задачу минприроды края актуализировать список количественной потребности работников по районам.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Забайкальский край на тушение пожаров получит на 621 миллион рублей больше, чем в прошлые годы, было сказано в начале февраля 2022 года на совещании в режиме ВКС с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Забайкалью предстоит набрать чуть более 1000 сотрудников, порядка 600 — из них на временные работы.

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