Кемерово, 7 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 февраля, медицинскую помощь получают 14 917 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 13 422 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки выявлен 1851 новый носитель коронавируса. За это же время восемь пациентов скончались, 348 кузбассовцев выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 104 878 случаев заражения коронавирусом, 87 999 человек выздоровели, 1962 пациента скончались. В стационарах и на домашней изоляции находятся 10 117 человек.