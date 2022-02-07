Хабаровск, 7 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Хабаровском крае отмечается рост зараженных коронавирусом среди детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе правительства региона.

U.S. Air Force В больнице

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В детской краевой клинической больнице имени Пиотровича на минувшей неделе был увеличен коечный фонд для лечения детей — освободили первый этаж инфекционного корпуса. Всего в стационаре находятся 22 ребёнка с диагнозом COVID-19, в том числе младенец, которого из палаты интенсивной терапии перевели в обычную.

Всего в крае развернуты 142 ковидные койки для детей. Из них заняты 58 — более 40%.

«На прошлой неделе за один день было госпитализировано 12 детей. Закуплены дополнительные лекарственные препараты, специалисты ознакомлены с последними методическими рекомендациями федерального минздрава. COVID-19 у детей проявляется в виде острого ларингита, температуры и стеноза гортани, что сопровождается осложнением дыхания», — рассказал главный врач детской краевой клинической больницы имени Пиотровича Иван Гончаров.

При поступлении маленьким пациентам проводят экспресс-тестирование. Дети до четырех лет госпитализируются вместе с родителями.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, со средней степенью тяжести и в тяжелой форме COVID-19 протекает у детей с сопутствующими заболеваниями. Всего в Хабаровском крае на амбулаторном лечении находится 587 детей до 14 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае закончилась первая партия вакцины «Спутника М» для детей и подростков.