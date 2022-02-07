* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Исламский Эмират опроверг утверждения министра внутренних дел Пакистана о том, что брошенная в Афганистане военная техника НАТО попала в руки террористов. Об этом сообщает агентство TOLOnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Заместитель официального представителя Исламского Эмирата подчеркивает, что ни одной группировке, в том числе «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не будет предоставлено убежище в Афганистане, и что его территория не будет использоваться против других стран.

«Мы заверяем, что ни одной стране не будет причинён вред с нашей территории, внутренние проблемы Пакистана — это их собственные проблемы», — сказал Билал Карими, заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата.

Пакистан, который в течение многих лет обвинялся в культивировании и укрывательстве террористических групп, теперь утверждает, что движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует Афганистан для планирования нападений на пакистанскую территорию.

Два дня назад министр внутренних дел Пакистана заявил, что боевики «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют брошенную в Афганистане военную технику Североатлантического альянса для нападений на Пакистан.

«Они используют оружие, оставшееся от сил НАТО. На мой взгляд, афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень стараются найти общий язык с пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но пока у них этого не получилось, — заявил министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад. — Они присутствуют в граничащих с нами афганских провинциях Кунар, Нангархар, Нуристан, Пактия и Хост, и они совершают нападения в Пакистане. Количество нападений увеличилось».

Замечания министра внутренних дел Пакистана прозвучали после того, как движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировало свои атаки в различных частях страны, главным образом в провинции Хайбер-Пахтунхва, после безрезультатных переговоров с правительством.

«Пакистан всегда клеветал на афганский режим с момента его основания», — заявил военный эксперт Саид Закиршах Садат.

«Оружие из Афганистана ввозится в Пакистан контрабандой», — написал пакистанский журналист Тахир Хан в своей статье.

С другой стороны, в новом отчете Международной кризисной группы говорится, что Пакистан пытается извлечь максимальную пользу из 20-летней войны в Афганистане.