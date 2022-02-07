Ярославль, 7 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Ярославской области по подозрению в организации нарколаборатории задержан депутат Некрасовского сельского поселения Ярославского района Александр Бортников. Об этом сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Источник в органах власти подтвердил корреспонденту ИА REGNUM эту информацию.

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По данным телеграм-канала, Бортников может быть причастен к организации нарколаборатории по производству мефедрона.

Александру Бортникову 28 лет. Он сын известного депутата муниципалитета Ярославля, председателя постоянной комиссии по муниципальной собственности Игоря Бортникова. Как и отец, в представительный орган власти он избирался от партии «Единая Россия».

Как уточнили в Ярославском областном суде, депутат заключён под стражу решением Кировского районного суда ещё 18 января 2022 года. Он обвиняется по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Под стражей народный избранник заключён до до 15 марта 2022 года.

В правоохранительных органах пока никак не комментируют эту информацию.