Пермь, , 10:08 — REGNUM В Пермском крае в ночь на 8 февраля может похолодать до — 20˚С, а в конце недели в регионе ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Снегопад cocoparisienne

Перемещающийся с Западной Сибири антициклон принесет в регион холодный воздух. Температура воздуха на востоке Прикамья может оказаться существенно ниже, чем на юго-западе (в ночные часы на востоке края может быть до −18…−20˚С). Во второй половине недели влияние антициклона ослабеет, и начнется потепление. Его пик придется на 11−12 февраля. В целом неделя (7−13 февраля) ожидается умеренно-теплой (на 4−5˚С) теплее климатической нормы.

В конце недели, согласно некоторым прогнозам, на территории Пермского края возможен сильный снег.