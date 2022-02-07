Черкесск, 7 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии раскрыто убийство двух человек, совершенное с особой жестокостью четыре года назад. Подозреваемым оказался житель города Пятигорска. На след убийцы оперативникам удалось выйти после проведения масштабной работы. Было сделано свыше 80 судебно-криминалистических экспертиз, 25 психо-физиологических исследований с применением полиграфа, опрошено более 300 свидетелей из разных субъектов РФ, проведены другие следственные мероприятия, сообщили 7 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Jo Naylor Убийство

Напомним, 22 мая 2018 года в квартире многоэтажного дома в городе Черкесске обнаружили тела двоих супругов с множественными колото-резаными ранами. Как оказалось, предполагаемый убийца был братом их соседа. Он расправился с пенсионерами из-за ссоры женщины с его матерью.

«В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и при проверке показаний на месте рассказал все подробности совершенного им убийства мужчины и женщины, произошедшего из-за ссоры между потерпевшей и матерью убийцы», — сообщили подробности в СК по региону.

В настоящее время решается вопрос с избранием меры пресечения для задержанного 52-летнего жителя соседнего Ставропольского края.