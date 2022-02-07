Тула, , 10:06 — REGNUM Пожилая супружеская пара погибла в результате пожара в частном жилом доме в Туле 6 февраля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Пожар произошёл в частном доме на улице Привокзальной. В доме были обнаружены тела двух погибших — 84-летнего мужчины и его 79-летней супруги.

По факту гибели людей начата доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки, уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 40-летний мужчина. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.