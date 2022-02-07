Нариманов, Астраханская область, 7 февраля 2022, 10:06 — REGNUM В Наримановском районн Астраханской области 6 февраля произошла перестрелка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В кафе произошёл конфликт между семью мужчинами. Четверо получили огнестрельные ранения из травматического пистолета. От госпитализации они отказались.
Задержаны два подозреваемых, 1995 и 1992 года рождения. Предположительно, они стреляли в оппонентов. Один из них сам получил телесные повреждения.
У участников конфликта изъяли два травматических пистолета, шумовой пистолет и боеприпасы к ним. Никто не стал давать показания и подавать заявление в полицию. Правоохранительные органы продолжаю выяснять все обстоятельства перестрелки.