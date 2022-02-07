Нариманов, Астраханская область, 7 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Наримановском районн Астраханской области 6 февраля произошла перестрелка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Цитата из к/ф «Дайте жалобную книгу». Реж. Эльдар Рязанов. 1965. СССР В кафе-ресторане «Одуванчик»

В кафе произошёл конфликт между семью мужчинами. Четверо получили огнестрельные ранения из травматического пистолета. От госпитализации они отказались.

Задержаны два подозреваемых, 1995 и 1992 года рождения. Предположительно, они стреляли в оппонентов. Один из них сам получил телесные повреждения.

У участников конфликта изъяли два травматических пистолета, шумовой пистолет и боеприпасы к ним. Никто не стал давать показания и подавать заявление в полицию. Правоохранительные органы продолжаю выяснять все обстоятельства перестрелки.