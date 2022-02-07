7 февраля 2022 | Время чтения 9 мин

Вы представляете, читатель, в каких «печенках» сидит у Вашингтона и его сателлитов по НАТО российско-китайское Совместное заявление, подписанное в уже ставшую исторической дату 4 февраля 2022 года? Три дня всего минуло, а сколько уже отчаянных телодвижений и маневров мы увидели…

Владимир Павленко, , 10:48 — REGNUM Не успел еще мир ознакомиться с Совместным заявлением России и Китая, с которым выступили в Пекине лидеры наших государств Владимир Путин и Си Цзиньпин, как на эту тему начались откровенные инсинуации. Первым «отличилось» американское агентство Bloomberg, хорошо знакомое нам по недавнему распространению фейка о якобы «просьбе» председателя Си президенту Путину «не нападать на Украину» во время пекинской Олимпиады. Это нужно не только человечности не иметь, по сути пропагандируя войну на фоне Олимпийских игр, но и обладать особым, изощренным цинизмом на уровне Геббельса: «Чем чудовищнее ложь — тем скорее в нее поверят». Накануне это СМИ, принадлежащее, напомним, крупному магнату и политику, экс-мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу, олицетворяющему своей фигурой двухпартийный демократическо-республиканский консенсус «глубинного государства», распространило еще один фейк. И надо же — опять на тему «Китай — Россия — Украина». «Россия вторглась на Украину», — так звучало сообщение Bloomberg, выпущенное в полночь по Москве того самого дня, когда в Пекине открылась долгожданная Олимпиада. После агентство опубликовало опровержение и «оправдалось» тем, что (будто бы) произошла «техническая ошибка». И якобы один из «дежурных» заголовков, подготовленных на случай «если», «утек» в новостную ленту.

Пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ну надо же понимать, что никакой ошибки не было. А имело место зондирование и зомбирование общественного мнения, которое уже несколько месяцев электризуют темой «неминуемого» российского нападения на Украину. Даже Байден этой перспективой «прессовал» Зеленского, то есть включился в эту подленькую игру, после чего США заодно провели на украинского президента сеанс психологического давления, убедив его отказаться от поездки в Пекин на открытие Игр. Ибо контролировать его там Вашингтон бы не смог. Вот если бы Bloomberg выпустило сообщение, что «Украина напала на Россию», например, вторглась на Кубань, которую киевские националисты мечтают оттяпать уже давно, — это да, действительно была бы ошибка. Ибо содержание такой «фейк-новости» на Западе вошло бы в вопиющее противоречие с «генеральной линией» западных СМИ, а такой диссонанс указывает на недоразумение. Если же управляемые медиа, как в этом случае, прокричали «Напали!», да еще после продолжительной информационной артподготовки в духе «Сейчас нападут!», — это не ошибка. Это спецоперация по поддержанию и дальнейшему нагнетанию массового психоза. «Нападут, нападут, нападут…» и — ничего не происходит — читатель расслабляется и теряет к алармистской пропаганде интерес и внимание. А когда «Есть! Напали!», даже если на самом деле ни у кого и в мыслях этого не было, — то «тонус» общественной напряженности сохранен. Неважно, что после «А, напали!» прозвучало: «Тьфу, черт, что-то не то выскочило…» Во-первых, про «Напали!» раструбили. А вот про «беса», что «попутал», — сообщили вполголоса. Во-вторых, «победителей» (?) не судят. Главное, что фейк ушел на ленту. Цель провокации достигнута: «Ложку нашли, а осадок остался!»

Есть у этой диверсии и «второе дно». Всякий раз, читатель, когда украинская тема, особенно военного противостояния с Россией, звучит в контексте или хотя бы во время пекинской Олимпиады, то мы как взрослые люди просто обязаны соотносить это с самым первым фейком, с которого все началось. То есть, запустив его, Bloomberg теперь перешло в режим информационного сохранения. Периодически «напоминать», чтобы не дать теме, а с ней и провокации умереть естественным путем — забыться. Такие вот нехитрые способы манипуляции западным массовым сознанием. Из «оправдательного» заявления Bloomberg: «Мы готовим заголовки ко множеству сценариев…» Оговорка по Фрейду! Оказывается, это один из «сценариев», то есть планов управления определенными политическими процессами. Осталось раскрыть источник, откуда этот и подобные сценарии поступают. Правда, сведущие люди и в Америке, и по всему миру в целом догадываются, что их стряпают в Лэнгли, штат Вирджиния, штаб-квартира ЦРУ, не иначе…

Учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг (сс) Gage Skidmore

Казалось бы, уж кому-кому, но Вашингтону на тему украинской информавантюры самое время заткнуться. Ан нет! Распоряжение, видимо, поступило «выдавить» с этого фейка по максимуму. И вот уже вслед за «журналюгами» из Bloomberg в «дело» вступает «тяжелая артиллерия» Госдепа. «Председатель КНР Си Цзиньпин должен был повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины», — это заявление помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Прослеживаем логику американской информационной атаки:

— «Хороший «Си попросил «плохого» Путина не начинать войну»;

— «Ах, Си ничего такого не просил? Значит, Си заодно с Путиным — тоже «плохой»;

— «Плохой» Си должен был попросить «плохого» Путина не нападать. Но не попросил — значит, оба — «совсем плохие»;

— «Совсем плохие» Путин и Си провели саммит в Пекине. Значит, и саммит «плохой». И все, что на нем принято, — априори находится где-то между «плохим» и «совсем плохим»;

— «И, значит, «хорошим» в этой ситуации остается один только Вашингтон, заблаговременно собравший «саммит демократий» и не пригласивший на него «совсем плохих» Путина и Си».

И вот это «Аве Байдену!» американский обыватель и должен «схавать». Отдельный вопрос, почему этого так и не происходит. Очень просто: ну не идиот этот обыватель, за которого его держат американские «хозяева жизни». И думать самостоятельно, складывая два и два, он в состоянии. И беспринципности игр собственных политиканов, включая Байдена, на примере президентских выборов он насмотрелся. И все это ему начинает крупно надоедать: пример соседней Канады, где власти достали вакцинацией сограждан до такой степени, что собрались дальнобойщики и выгнали из страны премьера с «потомственной» премьерской фамилией. А политобозреватели во всем мире гадают, переворот в Стране кленового листа или уже революция? Следующая, надо полагать, Австралия на подходе, там властный «ковид-беспредел» почище канадского…

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. 04.02.2022 Kremlin.ru

Через призму описанной очередной провокации с участием Bloomberg очевидной становится подоплека и еще одного откровенно диверсионного сюжета, связанного с сепаратистскими властями Тайваня. Вот текст заявления так называемого самозваного тайваньского «МИД», взявшего на себя «смелость» прокомментировать, предав анафеме, Совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина. «МИД выражает решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань)… Тайвань и КНР не подчиняются друг другу, и правительство КНР никогда не управляло им… Китайское правительство не имеет права представлять Тайвань на международном уровне. И оно не должно вынуждать другие страны, международные организации и международные компании, вопреки их желанию и фактам, делать ложные комментарии, используя свой выдуманный принцип «одного Китая». Для справки: «выдуманный» — это принцип, согласованный в рамках консенсуса, принятого еще в 1992 году общим решением двух берегов Тайваньского пролива, что Китай — един и неразделим, даже если стороны и вкладывают в эти единство и неразделимость разное содержание, каждая — в свою пользу. С тех пор много воды утекло. Но если Пекин никогда не ставил под сомнение консенсус-1992, то на Тайване ситуация иная. Когда у кормила обосновались нынешние власти в лице Демопрогрессивной партии (ДПП), этого «новодельного» филиала Демпартии США, Тайбэй ушел в отказ, и упомянутый консенсус был предан забвению. Отметим этот принципиально важный момент. Преемственность — неотъемлемая характеристика легитимности власти; важнейшим показателем такой преемственности служит подтверждение новыми властями внешних обязательств, взятых предшественниками, иначе это не смена власти, а переворот. Тайваньские «демопрогрессисты», отказавшись от таких обязательств по консенсусу, сами себя провозгласили ренегатами и незаконными узурпаторами власти, с которыми нельзя ни о чем договариваться — в любой момент предадут, продадут и «спрыгнут». А как поступают с узурпаторами — тому, как писал классик-баснописец И. А. Крылов, «в истории мы тьму примеров слышим».

Имеется у истории с консенсусом и другой аспект, апеллирующий к литературному наследию того же Крылова. «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона!», — приходит на ум, памятуя о стремлении главной героини этой басни «совсем без драки попасть в большие забияки». При этом надо понимать, что тайваньская «моська» никогда не рискнула бы так громко гавкать на две великие державы, подвергая самодеятельному «сомнению» общепризнанный международный дипломатический принцип, если бы не американский патрон, у которого «моська» сидит в кармане. Или в «переноске» для мелких домашних животных. Без команды «моськи» не гавкают потому, что ответить «за базар» сами они не в состоянии, а подставлять под незапланированный конфликт «шефа» — дураков нет. Шеф ведь и возмутиться может, что очень дорого обойдется. Раз «моська» гавкает — значит, «шеф» подал ей такую команду: «Голос!» Исходя из этого понимания, выстраиваем две нехитрые комбинации. Одна: Bloomberg — Госдеп — тайваньский «МИД», другая: Украина — Тайвань. Во-первых, что Киев и Тайбэй в планах Вашингтона взаимосвязаны, справедливо упоминали многие. Во-вторых, эта взаимосвязь западными пропагандистами неизменно связывалась с «агрессивными поползновениями» Москвы и Пекина, так? А что получается на деле, как теперь выясняется? А то, что настоящим агрессором, без кавычек, оказываются США. Все остальные информационные «спецэффекты» — это пыль в глаза даже не России и Китаю, а собственной публике, которую кровь из носу нужно убедить, что вашингтонские власти не собираются втягивать ее в большую войну, причем тогда, когда они именно этим и занимаются.

Глава Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь (сс) 總統府

Вы представляете, читатель, в каких «печенках» сидит у Вашингтона и его сателлитов по НАТО российско-китайское Совместное заявление, подписанное в уже ставшую исторической дату 4 февраля 2022 года? Три дня всего минуло, а сколько уже отчаянных телодвижений и маневров мы увидели. «Товарисчи» из штанов выпрыгивают, доказывая, что «я — не я, и лошадь — не моя», и что будто бы это не они готовят крупные военные авантюры, а Москва и Пекин, которые в таких авантюрах абсолютно не заинтересованы. Почему? Да потому, что время работает на нас. И, соответственно, против Запада, который именно поэтому, утратив традиционную показную «солидность», сегодня так мельтешит. В этом и именно в этом — сермяжная суть так называемой «ошибки» Bloomberg, на деле представляющей собой первое звено в очередной крупной антироссийской и антикитайской провокации Вашингтона.