Тюмень, 7 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Тюменской области за 2021 год на 14,5% увеличилось число трудящихся в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в интервью «РБК Тюмень».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

Это главный результат комплексной господдержки бизнеса в регионе на период пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах, считает Александр Моор.

Самая существенная поддержка, по мнению тюменского губернатора, — это льгота по налогу для предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения.

«Тем, кто платит шесть процентов с разницы между доходами и расходами, мы снижали эту планку в 2020 году до одного процента, а в 2021 году — до трёх процентов. В 2022 году льготная ставка будет на уровне четырёх процентов», — сообщил Александр Моор.

Все региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, действовавшие в Тюменской области в 2021 году, будут сохранены и в 2022 году, подчеркнул Александр Моор.