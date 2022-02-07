Москва, 7 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Рассылать бесплатные ПЦР-тесты по почте предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория в Севастополе

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«Можно пойти по пути США, где по почте рассылают людям экспресс-тесты. Уверен, при должном финансировании такие тесты можно закупить и донести до почтового ящика миллионов граждан», — отметил Миронов.

Он также указал на необходимость создать службу бесплатного тестирования.

«Разумеется, это процесс не быстрый, но начинать надо с того, чтобы привлекать мощности частных лабораторий, курьерских служб, что уже делают в ряде регионов», — добавил парламентарий.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже неоднократно ставил задачу нарастить объемы тестирования на коронавирус. При распространении штамма «Омикрон» объемы тестирования имеют ключевое значение.