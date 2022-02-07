Екатеринбург, 7 февраля 2022, 10:02 — REGNUM В Екатеринбурге пожилая женщина несколько дней пролежала в квартире с трупом своей сестры. Об этом пишут СМИ.
По данным Е1.ru, обеим гражданкам уже более 80 лет. Отмечаются признаки деменции. На прошлой неделе соседи заподозрили нехорошее. Когда 2 февраля дверь в квартиру вскрыли, оказалось, что одна из женщин уже мертва, а вторая живая, но обслуживать себя не может.
Соседи оставшейся в живых гражданки пытаются добиться внимания к ней со стороны социальных служб. Они просят назначить ей опекуна или направить в соответствующую лечебницу.
Известно, что ранее в квартире отключили газ и электричество. Из еды у старушек были только печенье и яблоки.