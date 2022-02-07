Нур-Султан, , 09:59 — REGNUM Страница минздрава Казахстана в соцсети Facebook взломана неизвестными. Об этом 7 февраля сообщила на своей странице в соцсети Instagram директор департамента по связям с общественностью Асель Артакшинова.

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«К сожалению, неизвестные лица взломали страницу министерства здравоохранения Республики Казахстан в социальной сети Facebook и личную мою страницу», — говорится в сообщении.

Артакшинова написала, что обратилась в связи с этим в головной офис компании. Пока информация минздрава будет публиковаться на её странице и на странице министра здравоохранения Ажар Гиният в Instagram.

Стоит отметить, что на время публикации новости, на странице минздрава Казахстана в Facebook утром 7 февраля было опубликовано сообщение о визите Гиният в Акмолинскую область.