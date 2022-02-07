Краснодар, 7 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. На Кубани от подтоплений освободили 19 населённых пунктов, сообщили утром 7 февраля в региональном оперативном штабе. За сутки число подтопленных домов снизилось на 124, придомовых территорий — на 353.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

В общей сложности в Краснодарском крае в связи с активным таянием снега подтопленными оказались 24 населённых пункта в пяти районах, от воды пострадали 327 домовладений, 1090 придворовых территорий. Под воду ушло 60 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтоплений попали более тысячи жителей.

На утро 7 февраля на Кубани остаются подтопленными 19 домовладений и 105 придомовых территорий в пяти населенных пунктах Славянского и Красноармейского районов. В пунктах временного размещения остается 31 человек. В пострадавших от паводка районах работают оценочные комиссии.