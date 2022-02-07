Улан-Удэ, 7 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки госпитализировали 161 пациента с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Таким образом, по состоянию на 7 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 2162 человека, у 965 из которых также выявлена внебольничная пневмония. 148 тяжёлых больных находятся в реанимации, 52 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2535 коек: заняты — 2162, свободны — 373 койки. Занятость коечного фонда составляет 85,3%», — отметили в оперштабе.

Амбулаторное лечение на дому проходят ещё около 33,6 тыс. носителей коронавируса.