Самара, 7 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») направил запрос прокурору Самарской области о проведении проверки и принятии мер прокурорского реагирования по факту того, что в регионе десятки детских садов остались без профессиональной охраны.

Игрушки в песочнице

«Из-за халатности чиновников Самарской мэрии десятки детских садов остались без профессиональной охраны. Средства на оплату охранных услуг… забыли заложить в бюджет на 2022 год», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Парламентарий сообщил, что уже обратился к главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой как можно быстрее урегулировать возникшую проблему.

«Направил также запрос прокурору Самарской области о проведении проверки и принятии мер прокурорского реагирования: вплоть до привлечения виновных к уголовной ответственности», — отметил депутат.

Читайте также:Из-за эпидемии ОРВИ посещаемость детсадов в Оренбурге составляет 29%