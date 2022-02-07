Москва, , 09:58 — REGNUM Чтобы граждане России смогли в упрощенном порядке и бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых находятся их гаражи, необходимо знать ряд практических нюансов. Подробности о том, кто может воспользоваться так называемой «гаражной амнистией» и какие могут возникнуть проблемы при оформлении документов, корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Марина Синюкова:

Гаражный автокооператив Kaluga-poisk.ru

«Гаражная амнистия» может быть реализована в том случае, если ваши сооружения одноэтажные, без жилых помещений и земля, на которой расположен гараж — государственная или муниципальная. Если гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей, построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ (до 30.12.2004) и не признан самовольной постройкой судом или по решению органа местного самоуправления, то смело приступайте к оформлению.

Сначала нужно обратиться в местную администрацию, там подскажут как на территории вашего муниципалитета будет реализовываться «гаражная амнистия». И заодно узнайте, есть ли проект межевания на ваш участок.

Нужно выяснить, стоит ли земля под вашим гаражом на кадастровом учете. Сделать это можно и самостоятельно. Найти сведения на публичной кадастровой карте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». В случае если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, вам предстоит его образовать. И еще понадобятся межевой план земельного участка и технический план гаража. Сделать это можно у кадастрового инженера.

Когда все документы собраны, то направляете их в администрацию и органы местного самоуправления должны выделить участок бесплатно. Сложности могут возникнуть, если потеряны документы. Здесь пригодятся любые справки, решения, технические описания. Например, справка или другой документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе, старый технический паспорт на гараж, документы о наследстве, если гараж принадлежал вашему отцу, матери, дедушке, бабушке и так далее. Даже если это документы советского периода. И главное — запастись терпением, так как бюрократию никто еще не отменил».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о «гаражной амнистии» в России вступил в силу в 1 сентября 2021 года. Речь идёт о механизме упрощенного оформления прав как на гаражи, так и на земельные участки, на которых они расположены. До 1 сентября 2026 года плата за пошлину не взимается.

Читайте также: В России началась «гаражная амнистия»