Чебоксары, , 09:57 — REGNUM В Чувашии в 2021 году рождаемость снизилась на 2,1%, а смертность возросла на 8,8%. Соответствующие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дети рисуют Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2021 году в республике родились 11 064 ребёнка, что на 241-го новорожденного меньше, чем было в 2020 году. Рождаемость сократилась на 2,1%. В то же время снизилась младенческая смертность: в 2021 году умерли 29 младенцев (в 2020 году — 24).

В прошлом году среди младенцев 3555 детей (32,1% от общего числа родившихся) были первенцами в семьях, 3980 детей (36%) — вторыми, 2611 детей (23,6%) — третьими, 906 детей (8,2%) — четвёртыми и более.

В 2021 году в Чувашии умерли 20 496 жителей — это на 1651 человека больше, чем было в 2020 году. Смертность возросла на 8,8%.

По итогам года число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза (в 2020 году — в 1,7 раза).