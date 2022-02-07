Уфа, 7 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Тела двух мужчин обнаружили в ходе тушения пожара в селе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ada Be Пожар в доме

Сообщается, что ночью 7 февраля спасатели Иглинского района получили информацию о том, что в селе Улу-Теляк горит жилой одноэтажный двухквартирный дом размером 8×16 метров.

По тревоге были подняты 29 человек на 13 единицах техники. Спасатели оперативно справились с огнем. В ходе тушения пожара были обнаружены фрагменты тел мужчины 1960 года рождения и мужчины 1983 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пострадал огнеборец, спасая людей во время пожара.